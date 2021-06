Italia, gruppo unito e tante risate! Lo scherzo di Insigne a Immobile: “scusa ma tu la pipì la fai seduto o in piedi?” [VIDEO]

17 Giugno 2021 23:29

L’Italia vince e si diverte, i calciatori sono affiatati e fanno gruppo: lo dimostrano gli… scherzi! Insigne è un fenomeno anche in questo, il povero Immobile è la sua ‘vittima’ preferita

L’Italia vince, convince, si diverte e fa divertire. Gli azzurri hanno dato l’impressione di essere un gruppo affiatato e compatto, in cui chi gioca da il 110% e chi non gioca si tiene pronto per ogni evenienza e fa sempre il tifo per i compagni. Fra i calciatori si respira un’aria serena, lo dimostrano gli scherzi postati sui social. La camera più ‘goliardica’ è quella composta da Lorenzo Insigne, l’asso delle burle; Ciro Immobile, la povera ‘vittima’; e Alessandro Florenzi, il regista che posta tutto su Instagram. Il concept dietro gli scherzi è tanto semplice quanto efficace: Insigne becca Immobile distratto, si nasconde o si avvicina in silenzio e lo fa spaventare con un urlo! Dalle storie Instagram di Florenzi è venuto fuori un video diventato ben presto virale. Immobile, appena uscito dal bagno, rivolge una strana domanda a Insigne: “scus tu a pipi a faj assittat o allert?”. Il calciatore del Napoli, appostato dietro il muro, all’arrivo del compagno d’attacco urla “ALLERT!” facendogli prendere un bello spavento.