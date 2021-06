San Ferdinando (RC): smarrito un cane da 4 giorni, l’appello dei proprietari per ritrovarlo [FOTO]

23 Giugno 2021 15:40

San Ferdinando (RC): il cucciolo è scomparso dal pomeriggio del 20 giugno

Da 4 giorni è stato smarrito un cane nel paese di San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria. Il cucciolo si chiama Leo ed è un maschietto ancora cucciolo. Al momento della scomparsa il cane aveva un collarino bianco e marrone fantasia scozzese con un sonaglino rosso e il collare Seresto. Il cucciolo è stato smarrito il 20 giugno alle ore 17. I proprietari hanno lanciato un appello per ritrovarlo affermando che da quando è scomparso il cucciolo “a casa mia non dormiamo più, abbiamo perso la fame e non facciamo altro che camminare da giorni alla ricerca di un cagnolino che è come se fosse volatilizzato”.