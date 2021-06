Salvini torna in Calabria: “per costruire insieme il futuro di questa terra”

6 Giugno 2021 11:07

Il leader della Lega ha annunciato con un post sui social la sua partenza

Matteo Salvini torna in Calabria. Ad annunciarlo con un post sui social il leader della Lega, che scrive: “buona domenica Amici! In partenza per la Calabria, dove incontrerò sindaci, amministratori regionali, militanti, cittadini per costruire insieme il futuro di questa splendida terra”. La visita è dovuta all’avvicinarsi delle elezioni Regionali, che da aprile sono state rinviate al prossimo autunno. Per il candidato di centrodestra si parla del deputato forzista Roberto Occhiuto, ma la fumata bianca ancora non è arrivata. Il Carroccio comunque è al lavoro per confermare Nino Spirlì, attualmente presidente facente funzioni dopo la scomparsa di Jole Santelli.