Salvini in Calabria: “Ponte sullo Stretto? Non capisco l’ostilità di Pd e M5S, creerebbe 100mila posti di lavoro”

6 Giugno 2021 14:46

Salvini a Zambrone: “non è solo un Ponte tra Sicilia e Calabria è un ponte tra l’Italia e il resto del mondo”

“Il ponte sullo Stretto? Non capisco questa ostilità e questo pregiudizio di Pd e M5s. Sarebbe dopo il Covid l’esempio della bravura, della forza, dell’onestà e dell’ingegno dell’Italia nel mondo. Non è solo un ponte tra Sicilia e Calabria è un ponte tra l’Italia e il resto del mondo”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando da Zambrone per gli stati generali del Carroccio calabrese. “Creerebbe 100mila posti di lavoro, porterebbe turismo sviluppo, operai e studenti, mi domando nel 2021 come si faccia a dire di no al futuro”, ha concluso Salvini.