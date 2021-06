In Calabria clima afoso, Salvini si asciuga il sudore con la mascherina e poi se la rimette: il VIDEO che fa discutere sui social

22 Giugno 2021 14:39

Selvaggia Lucarelli fa notare il gesto poco igienico: “chiedere un fazzoletto pareva brutto”

Sono stati due giorni molto complicati dal punto di vista climatico per la Calabria. Non sempre nel mese di giugno è facile incontrare un caldo così afoso, anche Matteo Salvini è andato in difficoltà. A testimoniarlo un video pubblicato sui social da Selvaggia Lucarelli, che riprende il leader della Lega asciugarsi il sudore con la sua stessa mascherina, per poi reindossarla subito dopo. “Matteo Salvini, in tour a Siderno in Calabria, ancora una volta fulgido esempio sul tema Covid e mascherina: la utilizza per asciugarsi il sudore. Usando per giunta il tessuto esterno, con cui si tampona tutta la faccia. Chiedere un fazzoletto pareva brutto. Raccapricciante”, commenta la giornalista. Di seguito la clip che sta generando molti commenti sui social.