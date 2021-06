Salvini a Reggio Calabria: “Verrò qui spesso a visitare i quartieri sommersi dai rifiuti, Falcomatà faceva promesse rimaste lettera morta” [VIDEO]

21 Giugno 2021 16:47

Le parole del leader della Lega Matteo Salvini, in visita questo pomeriggio a Reggio Calabria

“Gli altri si vedono in Calabria una settimana prima del voto. Io sono qui costantemente e tornerò ogni settimana, visiterò i quartieri di Reggio Calabria ancora sommersi dai rifiuti con Falcomatà che faceva promesse rimaste lettera morta”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in visita nella città dello Stretto, poco prima di entrare all’interno dell’Associazione “Il volo delle Farfalle”, a Saracinello, per incontrare i genitori di alcuni bimbi autistici.

“Dobbiamo collaborare, in Calabria, come al Governo nazionale e come in Europa – ha proseguito – La mia missione è riunire i centrodestra divisi, per essere veloci, efficaci, concreti. Per aiutare Draghi, aiutare l’Italia; taglio delle tasse, riforma della giustizia, riforma della burocrazia. Quindi, piuttosto che dividerci in dieci, ragionare con una sola testa, e gradualmente arrivare ad un solo soggetto. E’ il nostro obiettivo e devo dire che questa volontà di riunione, di federazione, promossa dalla Lega, mi sembra che sia ben accolta”.