Salernitana ceduta a un trust: ecco come funziona. Due offerte, ma Lotito dice no! E il sindaco di Salerno è pronto ad agire legalmente

26 Giugno 2021 11:07

La Salernitana è stata ceduta a un trust entro la deadline per risolvere il problema della doppia proprietà di Claudio Lotito: un riassunto della situazione intricata delle ultime ore

Di tempo ce n’è stato in abbondanza da quando la Salernitana è stata promossa in Serie A, il problema non era di certo sconosciuto a chi vive di calcio da tanti anni, servivano le offerte che, pur essendoci state, non sono state ritenute all’altezza. In tarda serata, a poche ore dalla scadenza della deadline imposta dalla FIGC, la Salernitana è stata ceduta ad un trust, un soggetto terzo e indipendente che risolve temporaneamente il problema principale, quello della doppia proprietà collegabile a Claudio Lotito. Un presidente non può gestire due società nella stessa lega. In questo caso, Claudio Lotito gestisce la Lazio da presidente, mentre il figlio attraverso la società Omnia Service e il cognato Mezzaroma attraverso la società Morgenstern, gestivano la Salernitana. Facciamo luce su quanto accaduto nelle scorse ore.

Il comunicato ufficiale

“In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni. E’ stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC. Omnia Service e Morgenstern e le famiglie Lotito e Mezzaroma ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni“.

Niente offerte a Lotito? No, niente offerte ritenute ‘all’altezza’

Lotito non ha ceduto la proprietà ad un acquirente non perchè non ci fosse nessuno interessato, ma perchè le offerte sul piatto non sono mai state convincenti. Secondo quanto si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’, nella giornata di ieri era arrivato il rilancio di Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United, una proposta che sarebbe arrivata fino a 45 milioni di euro. Sembrava la soluzione che potesse mettere d’accordo tutte le parti in causa, ma è finita con un buco nell’acqua. Si è vociferato di una pista che portava al gruppo Bin Zayed negli Emirati Arabi Uniti, offerta solo teoricamente da 50 milioni visti vincoli e postille nel documento. Niente da fare anche questa volta. Il trust è sembrata l’idea migliore.

Che cos’è il trust?

Il trust è nato in ambito anglosassone, in Italia è stato regolato da una legge del 1989, entrata in vigore nel 1992. Si tratta di un meccanismo che permette all’attuale proprietà di ‘parcheggiare’ la squadra ad un soggetto terzo e indipendente, evitando i conflitti di interesse: esso si occuperà delle finalità indicate nell’atto costitutivo, in questo caso la rappresentanza della Salernitana in Lega e l’iter per la cessione ad un nuovo acquirente. Nel caso della squadra campana, deve essere verificata l’autonomia e la totale indipendenza dei gestori del trust dalla famiglia Lotito in quanto, il problema della Salernitana risulta essere legato alla doppia proprietà di Lotito che gestisce la Lazio mentre le società del figlio e del cognato che gestivano il club granata: necessario un legame di parentela che vada oltre il quarto grado. La soluzione trovata da Lotito e Mezzaroma passa per una società fiduciaria di un gruppo bancario e rispetterebbe la durata massima di 6 mesi indicata dalla Federcalcio.

Il sindaco di Salerno apre a iniziative legali

La questione Salernitana non riguarda soltanto lo sport, ma anche la città. In merito alla vicenda si è espresso anche Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno che ha lanciato un duro monito alla vecchia proprietà e anche alla Federcalcio: “la Salernitana deve giocare la serie A conquistata sul campo. È un diritto intangibile quali che siano le ipotesi gestionali portate alla valutazione delle attività sportive. Per difendere questo diritto e tutelare la storia granata, la passione dei tifosi, la dignità di Salerno, il comune di Salerno è pronto, oltre a continuare a far sentire la sua ferma voce, anche ad iniziative legali ed istituzionali in ogni sede e con tutti gli strumenti disponibili“.