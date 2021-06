Strage vicino Roma: spari in strada, morti un anziano e due bimbi. Uomo barricato in casa [LIVE]

13 Giugno 2021 15:10

Colpi d’arma da fuoco nel consorzio Colle Romito ad Ardea, vicino a Roma. Sono morti due fratellini e l’anziano che era con loro

Strage ad Ardea, vicino Roma, dove a causa di colpi d’arma da fuoco, nel consorzio Colle Romito, sono morti due fratellini e un anziano. I due bambini sono stati colpiti dagli spari mentre giocavano davanti casa. L’altra vittima, di 84 anni, passava in quel momento da lì. L’uomo si è poi barricato in un appartamento. Sul posto i carabinieri. “Attenzione. Tutti chiusi in casa c’è una persona che spara nel consorzio”: è uno dei tanti appelli che stanno rimbalzando in questi minuti sui gruppi social di Colle Romito.