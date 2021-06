Roma, allarme bomba vicino lo stadio Olimpico: artificieri disinnescano un ordigno artigianale

16 Giugno 2021 20:16

La situazione adesso è tranquilla per i tifosi che si stavano recando verso l’impianto dove si disputerà Italia-Svizzera

Un ordigno artigianale, che è stato subito disinnescato. È quanto trovato all’interno di un’auto parcheggiata in via Tito Speri, in zona Prati, a pochi passi dallo stadio Olimpico di Roma, dove tra poco si disputerà Italia-Svizzera. L’allarme bomba, rivelatosi poi fondato, era scattato nel pomeriggio dopo che qualcuno ha notato l’auto (una smart) in sosta con dei fili sporgenti sospetti. Le operazioni di disinnesco si sono concluse da poco. Secondo quanto riporta la Dire, appartiene a Marco Andrea Doria l’auto nella quale gli artificieri della Polizia hanno rinvenuto un ordigno esplosivo in zona Prati a Roma. A gennaio del 2018 l’uomo è stato nominato dal sindaco Virginia Raggi presidente del Tavolo per la riqualificazione di parchi e delle ville storiche di Roma.

Dopo l’accaduto è previsto un innalzamento delle misure di protezione individuale da parte del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica di Roma per Marco Andrea Doria, l’uomo, è già sottoposto a misura di protezione disposta dalla Prefettura di Roma. Situazione dunque tranquilla per i tifosi azzurri ed elvetici presenti nei dintorni dell’impianto sportivo in attesa del fischio d’inizio, la grande presenza delle forze dell’ordine ha permesso in via precauzionale che il tutto potesse degenerare mettendo in pericolo l’incolumità delle persone.