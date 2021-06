Roland Garros, battaglia e spettacolo tricolore! Cecchinato si arrende a Musetti dopo 3 ore in 5 set

5 Giugno 2021 14:41

Marco Cechinato sconfitto ai sedicesimi di finale del Roland Garros da Lorenzo Musetti: il tennista siciliano si arrende al 5° set dopo 3 ore di match

Uno spettacolo lungo 3 ore e 9 minuti di gioco, 5 set divertenti in un derby italiano che se da una parte elimina sicuramente un azzurro, dall’altra dà la chance ad un altro di approdare agli ottavi del Roland Garros. Disco rosso per Marco Cecchinato, disco verde per Lorenzo Musetti che sta vivendo un sogno. Il 19enne di Carrara, che fin qui non era mai entrato nel tabellone principale di uno Slam, ha raccolto il suo terzo successo consecutivo sul rosso parigino. Il numero 76 al mondo ha eliminato il palermitano Marco Cecchinato in un incontro davvero godibile. Sotto 6-3 al primo set, Musetti ha ribaltato l’inerzia della gara prendendosi i due periodi di gioco successivi per 4-6 / 3-6. Nel quarto set il break del quarto game firmato da Cecchinato ha spianato la strada al siciliano per il 6-3 che ha rimesso in parità l’incontro. Decisivo il quinto set nel quale Cecchinato finisce sotto 1-5 perdendo due servizi, sventa 4 match point, ma capitola al 5° sul punteggio di 3-6.