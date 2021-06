Roland Garros, Jasmine Paolini al secondo turno: bene Svitolina, Barty e Pliskova

1 Giugno 2021 21:22

Jasmine Paolini batte Voegele e accede al secondo turno del Roland Garros: nessun intoppo per Svitolina, Barty e Pliskova

Buona la prima per Jasmine Paolini. La tennista italiana si unisce a Martina Trevisan e Camila Giorgi, le altre due azzurre qualificatesi ieri per il secondo turno del Roland Garros. La numero 91 al mondo ha sconfitto Stefanie Voegele (131 WTA) in 80 minuti di partita distribuiti nell’arco di due set che la giocatrice di Castelnuovo si è portata a casa con un netto 7-5 / 6-1. Perde un set la numero 1 al mondo Ashleigh Barty, vittoriosa al terzo (6-4 / 3-6 / 6-2) contro l’americana Bernarda Pera (n° 70 WTA). Servono 78 minuti ad Elina Svitolina (n°6 WTA) per avere la meglio sulla giovane Oceane Babel, arrivata nel main draw tramite wild card, sconfitta 2-6 / 5-7. Derby balcanico fra la croata Donna Vekic e la ceca Karolina Pliskova che va a quest’ultima, numero 10 al mondo, vittoriosa in due set conquistati 7-5 / 6-4.