Roland Garros, la Sicilia contenta a metà: Cecchinato batte Uchiyama, Caruso si arrende a Duckworth

1 Giugno 2021 17:11

La Sicilia sorride a metà: Marco Cecchinato accede al secondo turno del Roland Garros battendo Uchiyama, Duckworth elimina Salvatore Caruso

La Sicilia perde un tennista su due al primo turno del Roland Garros: Marco Cecchinato accede ai 32esimi dello Slam francese, Salvatore Caruso torna a casa sconfitto. Il primo a scendere in campo è Cecchinato, in tarda mattinata. Il numero 83 al mondo, nativo di Palermo, ha superato il giapponese Uchiyama in 2 ore e 20 minuti di gioco distribuite in 4 set conclusi con il punteggio di 6-3 / 1-6 / 2-6 / 4-6. Ai 32esimi di finale Salvatore Caruso affronterà l’australiano De Minaur giustiziere dell’azzurro Stefano Travaglia (6-2 / 6-4 / 7-6). Esordio amaro per Salvatore Caruso. Il tennista di Avola, attuale numero 82 al mondo, è stato sconfitto dall’australiano James Duckworth (101 ATP) in 3 ore e 32 minuti di gioco dopo quattro set intensi conclusi con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 6-7 (4-7) / 2-6.