Roland Garros, Trevisan non rimonta: ok Serena Williams e Sabalenka

2 Giugno 2021 21:06

Martina Trevisan abbandona il Roland Garros al secondo turno: la tennista azzurra ko contro Cirstea. Ok Serena Williams e Sabalenka

Il tabellone femminile del Roland Garros perde un’italiana. Martina Trevisan (97 WTA) si ferma al secondo turno dello Slam francese. La tennista azzurra si arrende nella sfida dei 32esimi di finale che la vedeva opposta alla romena Sorana Mihaela Cirstea (54 WTA). Sotto 6-4 al primo set, Trevisan era riuscita a rimontare nel secondo periodo di gioco (3-6) riportando la sfida in parità, ma i 3 servizi persi nel terzo set hanno condannato l’italiana alla sconfitta (6-4). Una connazionale della Cirstea, la romena Mihaela Buzarnescu (174 WTA) ha messo in seria difficoltà Serena Williams: l’americana ha avuto bisogno di 2 ore e 6 minuti di gioco per avere la meglio in tre set (6-3 / 5-7 / 6-1). Derby bielorusso in serata sul Suzanne-Lenglen fra Aliaksandra Sasnovich e Aryna Sabalenka: successo per la numero 4 del mondo che si è imposta 5-7 / 3-6.