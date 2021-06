Roland Garros, finisce l’avventura di Fabio Fognini: il tennista ligure sconfitto da Delbonis ai 16esimi

4 Giugno 2021 15:34

Fabio Fognini eliminato nei 16esimi del Roland Garros: il tennista azzurro si arrende in tre set all’argentino Federico Delbonis

Il Roland Garros di Fabio Fognini si conclude in modo amaro. Il tennista ligure era capitato in una parte di tabellone favorevole, nella quale il favorito Dominic Thiem è uscito incredibilmente al primo turno. Strada apparentemente in discesa per il nativo di Arma di Taggia, almeno fino ai probabili quarti contro Alexander Zverev. Dopo aver superato Barrere e Fucsovics nei due primi turni però, Fognini si è dovuto arrendere contro il terraiolo Federico Delbonis, numero 51 al mondo. Il tennista azzurro è stato sconfitto in 2 ore e 7 minuti di gioco perdendo in 3 set conclusi con il punteggio di 4-6 / 1-6 / 3-6.