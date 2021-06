Roland Garros, i risultati dei 32esimi di finale: poker di italiani al 3° turno, bene tutti i big

3 Giugno 2021 23:39

Berrettini, Musetti, Sinner e Cecchinato accedono ai 16imi del Roland Garros, eliminati Mager e Seppi. Bene Djokovic, Federer e Nadal

Se al femminile l’Italia ha già perso tutte le azzurre nel tabellone, al maschile sono ben 4 gli azzurri che hanno avuto accesso ai 16esimi di finale del Roland Garros. Tutto facile per il migliore degli italiani, Matteo Berrettini, numero 9 al mondo, in grado di sbarazzarsi dell’argentino Coria (numero 94 ATP) in meno di due ore con il punteggio di 6-3 / 6-3 / 6-2. Altra vittoria importante per Lorenzo Musetti che dopo il successo su Goffin all’esordio si prende anche lo scalpo del giapponese Yoshito Nishioka (n° 57 ATP) senza lasciargli nemmeno un set (5-7 / 3-6 / 2-6). Divertente il derby azzurro fra Jannik Sinner e Gianluca Mager: l’altoatesino, numero 19 al mondo, si impone al quarto set 6-1 / 7-5 / 3-6 / 6-3. Ribalta il pronostico Marco Cecchinato che in 4 set batte il giovane e talentuoso Alex De Minaur (4-6 / 1-6 / 6-3 / 1-6). L’unico a non staccare il pass per il terzo turno fra gli azzurri è Andreas Seppi che lotta contro il koreano Kwon Soonwoo (91 ATP) ma si arrende in 3 set combattuti (6-4 / 7-5 / 7-5).

Nessun problema per i Big-3. Djokovic e Nadal liquidano senza troppi problemi rispettivamente Cuevas (6-3 / 6-2 / 6-4) e Gasquet (6-0 / 7-5 / 6-2), a Federer servono 4 set e un tie-break per avere la meglio su Marin Cilic 2-6 / 6-2 / 6-7 (4-7) / 2-6.