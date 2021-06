Automobilismo, la Ro Racing esulta con Jessica Scarafone: è leader del campionato italiano slalom riservato alle dame

29 Giugno 2021 15:00

Buone notizie anche dalle gare dello scorso week-end per la scuderia Ro racing. In Puglia, al 9° Slalom dei Trulli – Coppa Città di Monopoli, quinta prova del Campionato italiano slalom, Jessica Scarafone, a bordo della sua Citroen Ax di classe E1 Italia 1400, si è imposta sia nella sua classe di appartenenza sia tra le dame. La pilotessa frusinate grazie al risultato raggiunto in Puglia ha rafforzato la sua leadership in campionato incrementando il suo vantaggio nei confronti delle proprie rivali. Sempre nella stessa gara seconda posizione di classe per Andrea Primi e la sua Renault 5 Gt Turbo del Gruppo Speciale. “Siamo soddisfatti per l’ennesimo risultato positivo per i nostri colori – ha detto Rosario Montalbano direttore sportivo della scuderia – continueremo a sostenere Jessica nella rincorsa al titolo nazionale che, gara dopo gara, sembra esser sempre più vicino”.