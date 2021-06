Morano Calabro: ritrovato questo pomeriggio il 69enne scomparso dal 2 giugno

4 Giugno 2021 17:36

Morano Calabro, Marrone è stato trovato vicino casa in stato confusionale

E’ stato ritrovato questo pomeriggio, Domenico Marrone, scomparso da Morano Calabro lo scorso mercoledì 2 giugno. Marrone è stato ritrovato non lontano dalla propria abitazione in stato confusionale ma complessivamente in discrete condizioni fisiche. Al momento è con i suoi familiari e con le forze dell’ordine. Il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De Bartolo, ringrazia quanti si sono attivati e impegnati nelle ricerche in queste ore.