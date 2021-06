Impresa Virtus Bologna! Sweep clamoroso sull’Olimpia Milano: netto 4-0 in finale, le ‘V Nere’ Campioni d’Italia

11 Giugno 2021 21:33

La Virtus Bologna si impone 73-62 sull’Olimpia Milano e conquista il 16° scudetto della sua storia: un successo clamoroso in 4 gare

La Virtus Bologna è Campione d’Italia! Arriva il 16° scudetto della storia delle ‘V Nere’, uno dei più dolci. Un successo storico per la squadra emiliana che rifila un netto sweep nella finale scudetto alla favoritissima Olimpia Milano. Una vittoria, anzi 4, arrivate dominando l’intera serie sia tecnicamente che (soprattutto) fisicamente. Se si può trovare un alibi per i ragazzi di coach Messina, è il lungo cammino in Eurolega nel quale il dispendio di energie è stato enorme, e nelle Finals si è visto. I meriti della Virtus Bologna però ci sono tutti. Dalle giocate illuminanti di Teodosic alla difesa di Pajola, passando per le bombe di Marco Belinelli di ritorno dall’NBA e subito Campione d’Italia. Una gara quattro in equilibrio nel primo tempo, chiuso avanti di due punti dall’Olimpia Milano (41-43), crollata poi nella ripresa fino al 73-62 finale. Gioia al PalaDozza, 20 anni dopo lo scudetto torna a ‘Basket City’.