Tour de France, tutti giù per terra nella 3ª tappa! Vince Merlier in volata: Nibali 16° in classifica generale!

28 Giugno 2021 17:34

Terza tappa del Tour de France macchiata da un’incredibile serie di cadute: a terra anche Thomas e Roglic, due dei favoriti al successo finale. Tim Merlier resta in piedi e vince in volata, Nibali 16° in classifica generale

È un inizio di Tour de France davvero spettacolare. Tanti i colpi di scena in queste prime tappe, molti purtroppo legati a delle cadute che hanno scombinato le strategie di squadre e corridori. Sembrava poter essere una terza tappa tranquilla la Lorient-Pontivy di quest’oggi, 182.9 km con soli 2 GPM di quarta categoria ben distanti dal traguardo. La corsa odierna è stata però macchiata da una brutta serie di cadute che hanno visto protagonisti anche diversi big. Il primo ad assaggiare l’asfalto transalpino è stato Geraint Thomas. Dopo di lui il favorito di giornata, Mark Cavendish, insieme a Gaudu e Lopez. Brutta botta anche per Primoz Roglic che nel finale viene trainato dalla Jumbo Visma per limitare i danni in ottica classifica generale (1 minuto accumulato dalla maglia gialla). Finale per velocisti, ma volata che praticamente non c’è stata: Tim Merlier è partito da solo, dietro Ewan ha abbattuto Sagan dando vita all’ennesima caduta di giornata nei metri finali.

Mathieu van der Poel resta ancora leader della classifica generale con 8 secondi di vantaggio su Alaphilippe e 31 su Carapaz. Il campione in carica Tadej Pogacar è 6° a 39”. Ottima la 16ª posizione di Vincenzo Nibali che tiene il passo dei big e resta a 55” dalla maglia gialla. Il ciclista siciliano si trova a 24” di distacco da Carapaz che occupa l’ultimo gradino del podio ed ha 12” di vantaggio su Geraint Thomas e addirittura 40” su Roglic scivolato 20° a 1’35” dalla maglia gialla.

La Classifica generale del Tour de France dopo la 3ª tappa