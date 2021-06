EuroBasket femminile, l’Italia batte anche la Grecia 77-67 e si qualifica al turno successivo

20 Giugno 2021 20:33

Dopo il successo sul Montenegro, l’Italia si ripete anche contro la Grecia: le azzurre battono 77-67 la formazione ellenica e si qualificano agli ottavi di finale

Due vittorie su tre partite, unica sconfitta che lascia ancora l’amaro in bocca al solo pensiero di aver buttato alle ortiche la gara contro la Serbia all’overtime. È un’Italia che si è comunque rialzata ed è stata capace di mettersi alle spalle il passo falso dell’esordio a EuroBasket 2021. Dopo il successo dominante contro il Montenegro è arrivato il bis contro la Grecia, partita vinta 77-67 e mai realmente in discussione. Azzurre che nel primo tempo al Fuente de San Luis di Valencia hanno chiuso con un sicuro 41-24, +17 di vantaggio amministrato nei due quarti successivi. Penna best scorer italiana con 13 punti, sono 11 i punti di Zandalasini. Stamolamprou ne mette 23 ma non bastano a far trionfare la Grecia.