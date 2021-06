Formula 1, Max Verstappen perfetto in Francia: Hamilton sverniciato all’ultimo giro, disastro per la Ferrari [CLASSIFICA]

20 Giugno 2021 16:35

Max Verstappen vince il Gp di Francia: il pilota della Red Bull si piazza davanti a Lewis Hamilton e Sergio Perez. Giornata nera per la Ferrari

In attesa di vedere l’Italia a Euro 2021, il pomeriggio domenicale regala un antipasto con i controfiocchi. La Formula 1 fa tappa in Francia per la 7ª giornata del Mondiale. Le qualifiche del circuito Paul Ricard di Le Castellet hanno incoronato Max Verstappen, poleman di giornata. Il pilota olandese è deciso a riscattare il finale amaro di Baku in cui un frontale contro il muro, per un problema alle gomme, gli ha tolto una vittoria cerca. Alle sue spalle l’altro deluso dell’Azerbaijan, il rivale principale per il titolo, il campione in carica Lewis Hamilton che finendo lungo alla prima curva, dopo la ripartenza, si è giocato punti importantissimi nella gara precedente e non vorrà fallire. Terza piazza per Bottas, fin qui anonimo e (quasi) sicuro di un futuro lontano dalla Mercedes. Ferrari al 4° posto con Sainz e al 7ª con Leclerc.

Il racconto del Gp di Francia di Formula 1

Prime emozioni già in curva 1 con il duello in testa che si infiamma fin da subito: Max Verstappen va lungo, Hamilton lo infila. Situazione cristallizzata nei giri successivi, ma le gomme calano lentamente. Difficoltà per la Ferrari con Leclerc ai box al 14° giro, i primi segnali di una giornata nera. Al 20° giro la Mercedes fa harakiri. Clamoroso errore di strategia: Bottas ai box per far rientrare anche Verstappen, il pilota Redbull però completa un insperato undercut finendo davanti a Lewis Hamilton, nel frattempo entrato e uscito dai box. Non sbaglia la seconda entrata ai box la Red Bull al giro 33 per gestire il finale di gara. Bottas gli fornisce un assist clamoroso andando lungo e lasciandosi sorpassare. Inizia così l’inseguimento di Verstappen su Hamilton che si completa ad un giro dalla fine. ‘Mad Max’ corre in sicurezza l’ultimo giro e trionfa nel Gp di Francia davanti a Hamilton e Perez. Giù dal podio, criticato ma anche arrabbiato, Valtteri Bottas. Disastro Ferrari: Sainz 11°, Leclerc addirittura 16°.

La classifica piloti di Formula 1 aggiornata dopo il Gp di Francia

Max Verstappen 131 Lewis Hamilton 119 Sergio Perez 84 Lando Norris 76 Valtteri Bottas 59 Charles Leclerc 52 Carlos Sainz 42 Pierre Gasly 37 Daniel Ricciardo 34 Sebastian Vettel 30 Fernando Alonso 17 Esteban Ocon 12 Lance Stroll 10 Yuki Tsunoda 8 Antonio Giovinazzi 1 Kimi Raikkonen 1 Mick Schumacher 0 Nikita Mazepin 0 George Russell 0 Nicholas Latifi 0

La classifica Costruttori di Formula 1