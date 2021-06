Basket, il Bagnara ha la meglio della Mastria Catanzaro nella finale regionale Under 18

27 Giugno 2021 13:03

La finale Under 18 regionale di Basket vede la vittoria del Bagnara al cospetto della Mastria Catanzaro Sport Academy

Si ferma in finale la corsa della nostra Under 18 che cade sul campo di Bagnara e non riesce a difendere i punti di vantaggio accumulati nella gara di andata del PalaPulerà. Partita combattuta dal primo all’ultimo minuto con le due squadre pronte a darsi battaglia ogni azione per portare a casa il titolo di campioni regionali. La partenza della gara è tutta a favore dei locali che riescono a spingere sin da subito il piede sull’acceleratore trovando con grande continuità la via del canestro.

Per la Mastria il primo quarto è di “riscaldamento” con i ragazzi di Coach Ielasi che sono bravi a non lasciare allontanare troppo gli avversari mentre prendono confidenza con i ferri di Bagnara. Nella parte centrale del match rimane invariato il distacco tra le due compagini con i nostri bravi a rispondere ai canestri avversari con ottime prestazioni offensive di Mastria (15 PT), Agosto (20 PT) e Rotella (10 PT) sempre pronti a mettere in difficoltà la difesa della vincitrice del girone B. L’ultimo quarto è tutto da vivere con l’Academy capace di ricucire fino al -7 a quattro minuti dalla sirena finale. Bagnara è brava a reggere all’assalto finale dei nostri sfruttando il fattore campo e portando a casa meritatamente il titolo regionale di categoria.

Si conclude dunque la stagione giovanile 20/21 della Mastria Sport Academy che, nonostante la normale delusione per il risultato finale, non può far altro che complimentarsi con tutto il gruppo dell’Under 18 per il percorso di questa stagione e per la costanza e l’impegno dimostrato soprattutto durante un’annata così particolare e complicata a causa delle difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria. Con questo risultato, comunque positivo, si conferma il lavoro a livello under svolto dall’Academy che, dal momento della sua fondazione, ha puntato sui giovani che sono e saranno sempre centrali nella programmazione e nella crescita della nostra realtà. Un ringraziamento speciale anche ai dirigenti Cappelleri e Pomarico che hanno accompagnato questo gruppo durante l’intera stagione oltre che chiaramente alle figure di Coach Iacopo Ielasi e del preparatore Luca Franco sempre presenti e disponibili h24 per i nostri ragazzi.

Bagnara Basket – Mastria Catanzaro 68 – 56 (20-10, 19-17, 14-14, 15-15)

Bagnara Basket: Barilà (k) 11, Mollica 18, Luppino 5, Messina, Consolo, Lopresti 11, Gioffrè D., Rizzitano 5, Chindamo 15, Velardo, Caratozzolo 3, Gioffrè L.

Mastria Catanzaro: Corapi R. 2, Radakovic 3, Corapi M. 1, Riverso, Keita 5, Rotella 10, Mastria 15, Agosto 20.

Area Comunicazione Mastria Sport Academy