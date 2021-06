Matteo Berrettini, king of Queen’s! Il tennista azzurro batte Cameron Norrie in finale al terzo set

20 Giugno 2021 16:56

Matteo Berrettini trionfa al Queen’s: il tennista italiano batte Cameron Norrie in finale al terzo set. Per l’azzurro è il secondo titolo su erba

The king of Queen’s! Il re è Matteo Berrettini. Sul mitico campo in erba londinese, antipasto di Wimbledon, Matteo Berrettini mette a segno un colpo importante portandosi a casa il suo secondo titolo su erba dopo Stoccarda 2019. Una finale complicata quella in cui il tennista romano ha avuto la meglio sul britannico Cameron Norrie, sconfitto in 1 ora e 59 minuti di gioco con il punteggio di 6-4 – 6-7 (5-7) / 6-3. Per Berrettini è il quinto titolo in carriera a livello ATP. Il giovane tennista italiano consolida la 9ª posizione nel ranking mondiale maschile e la 7ª nella Race di fine anno per le ATP Finals. Berrettini si candida inoltre come possibile outsider per il torneo di Wimbledon nel quale potrà dire la sua.