Anche l’Italia di riserva è fantastica! Pessina doma il Galles: primo posto nel girone a punteggio pieno

20 Giugno 2021 19:56

L’Italia supera il Galles 1-0 grazie alla rete di Matteo Pessina: Mancini applica un ampio turnover, nella ripresa entrano tutti i giocatori di movimento e anche Sirigu. Azzurri primi a punteggio pieno

Domato il Dragone. L’Italia chiude il Girone A di Euro 2021 a punteggio pieno con 3 vittorie, 9 punti e zero gol subiti. Anche le riserve, visto l’ampio turnover applicato da Roberto Mancini, hanno dimostrato di essere all’altezza di un palcoscenico europeo rischiando poco o nulla contro il Galles, qualificatosi come seconda forza del girone. Azzurri affiatati, compatti e convincenti, ad oggi la big più in forma dell’Europeo insieme al Belgio.

Nel primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto. Il Galles pressa bene e sfiora il gol con un colpo di testa su corner. L’Italia prende coraggio con il passare dei minuti e sfiora due volte il gol con due conclusioni simili: prima Belotti e poi Chiesa, leggermente defilati sull’out mancino dell’area di rigore, incrociano male le rispettive conclusioni che finiscono fuori dallo specchio. Al 39’ si sblocca la partita: una punizione tesa di Verratti viene deviata da Pessina e sorprende Ward per il vantaggio azzurro. Lo stesso Pessina, poco dopo, sfiora la rete del raddoppio prima dello scadere dei primi 45 minuti di gioco.

Nella ripresa l’Italia si fa subito pericolosa con il palo colpito da Bernardeschi su calcio di punizione. Gli azzurri giocano quasi tutti i secondi 45 minuti con l’uomo in più a causa del brutto fallo di Ampadu su Bernardeschi punito con il rosso diretto. Forte della superiorità numerica l’Italia gestisce la gara, prova a trovare il raddoppio, ma non la rete non arriva. Mancini dà spazio ad Acerbi, Cristante e soprattutto Raspadori e Castrovilli: tutti i giocatori di movimento azzurri hanno giocato almeno 1 minuto a Euro 2021. Nel finale c’è spazio anche per Sirigu che entra al posto di Donnarumma per ricevere un gettone di presenza all’Europeo dopo una lunga carriera passata in azzurro. Italia che si qualifica come prima nel girone, con 9 punti, dimostrando di avere anche una panchina di livello. Gli azzurri affronteranno la seconda del Gruppo C (Ucraina o Austria, ndr).