Croazia-Spagna, non ci si annoia mai! Papere, rimonte e supplementari: la Roja passa 3-5

28 Giugno 2021 20:33

La Spagna accede ai quarti di finale di Euro 2021, Croazia sconfitta 5-3 in una partita incerta e divertente: clamorosa papera di Unai Simon, rimonta da 3-1 a 3-3 dei croati, poi ai supplementari la spunta la ‘Roja’

Lo 0-5 rifilato alla Slovacchia sembrava poter essere la gara della svolta, ma questa Spagna continua a vincere senza convincere. Luis Enrique cambia gli interpreti, ma la ‘Roja’ alterna sprazzi di talento a blackout generali. Il gruppo giovane si presta a qualche disattenzione, gli errori sotto porta di Morata (ormai una costante) di certo non aiutano, ma in questo tipo di tornei l’importante è portare a casa la vittoria. E in questo la Spagna, quando conta, fin qui non ha mai fallito.

Altri 5 gol nella gara degli ottavi di finale che ha visto gli spagnoli eliminare la Croazia, ma gara completamente differente. L’inizio è tragicomico: Unai Simon svirgola un retropassaggio e firma il più classico degli autogol. La Spagna però non si abbatte, resta in partita e cerca subito il pareggio. Livakovic mantiene il vantaggio croato più che può, ma Sarabia sfonda il muro croato. La ‘Roja’ prende coraggio e raddoppia con Azpilicueta nella ripresa, poi addirittura segna il potenziale gol vittoria con Ferran Torres. Ma se c’è una qualità in cui la Croazia non difetta è senza dubbio la grinta: la formazione balcanica accorcia con Orsic e poi pareggia con Pasalic in pieno recupero.

Servono i supplementari a decidere la sfida e la Spagna sembra averne di più. Morata riceve in area dalla destra, controlla e batte a rete dando un colpo di spugna agli errori delle scorse partite. Poco dopo Oyarzabal arrotonda ancor di più il punteggio e chiude definitivamente la gara. La Spagna soffre, ma arriva ai quarti e attende la vincente di Francia-Svizzera.