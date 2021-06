Cristiano Ronaldo eliminato da Euro 2021! Il Belgio supera 1-0 il Portogallo: quarti di fuoco contro l’Italia

27 Giugno 2021 23:02

Il Belgio supera 1-0 il Portogallo e stacca il pass per i quarti di finale di Euro 2021 nei quali affronterà l’Italia. Cristiano Ronaldo eliminato da una rete del fratellino di Hazard

Sarà Belgio-Italia ai quarti di finale. Il primo big match degli ottavi di Euro 2021 è andato a Lukaku e compagni che hanno eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Azzurri spettatori interessati per conoscere l’avversaria del prossimo turno, la prima big da affrontare nella road to Wembley. La forza di entrambe le squadre era ben nota, una o l’altra avrebbe fatto differenza solo a livello tattico, per preparare la partita, non c’era una squadra inferiore all’altra. Il campo lo ha dimostrato.

Una gara iniziata col freno a mano tirato, sbloccata solo sul finire di primo tempo da una gran conclusione di Thorgan Hazard, fratellino del ben più blasonato Eden che ha guidato la squadra sul piano tecnico facendo le veci di De Bruyne uscito per infortunio nella ripresa. Il Belgio ha provato a giocare palla a terra, ma è apparso un po’ compassato, il Portogallo ha difeso bene mordendo le caviglie, provando poi a far male nelle ripartenze. Gli animi si sono scaldati nei 20 minuti finali, Pepe ha randellato qualsiasi cosa gli capitasse a tiro, nessuno ha tirato indietro la gamba. Lukaku e Mertens, due calciatori che la Serie A conosce bene, non sono riusciti a chiudere la gara. Il Portogallo ha cercato con insistenza Cristiano Ronaldo che però oggi non è riuscito a fare la differenza. Il forcing disperato dei lusitani è stato respinto da un ottimo Courtois che ha tenuto in piedi i suoi in due nitide occasioni su Ruben Dias e Andreè Silva. Al triplice fischio ha esultato il Belgio, prossimo avversario dell’Italia: una squadra forte e dotata di grandi individualità, ma contro la quale gli azzurri possono giocarsela senza paura.