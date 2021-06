Un fulmine al Tour de France! Pogacar perfetto a cronometro, sua la 5ª tappa: van der Poel ancora in giallo [CLASSIFICA]

30 Giugno 2021 17:33

Tadej Pogacar vince la 5ª tappa del Tour de France: prova a cronometro perfetta per il talento dell’UAE Emirates che si prende anche la maglia gialla

Quinta tappa del Tour de France, attacco al tempo e cronoman protagonisti nella prima prova a cronometro in calendario, snodo cruciale in grado di stravolgere la classifica generale. Il percorso da Changè a Laval Espace Mayenne, lungo 27.2 km, si presenta essenzialmente pianeggiante regalando una grande occasione agli specialisti. E ce n’è uno in particolare che non se l’è fatta sfuggire. Tadej Pogacar, il campione in carica, il cronoman più atteso si è fatto trovare pronto all’appuntamento. Prestazione monstre per lo sloveno che ha chiuso in 32’00” rifilando 19” a Kung e 27” a Vineggard che sembravano aver fatto due tempi pazzeschi. Il ‘Piccolo Principe’ raccoglie la 4ª vittoria al Tour de France, la 26ª della sua carriera e firma la 9ª delle 15 in stagione della UAE Emirates. A cronometro, non ce n’è per nessuno. Primoz Roglic, principale rivale di Pogacar, accumula 44” secondi. Mathieu van Der Poel (5° a 31”) resta ancora in maglia gialla con appena 8 secondi di margine. Prova incolore per Vincenzo Nibali, non di certo tra i favoriti di giornata, che paga 2’31” da Pogacar.

La classifica generale del Tour de France

1) van der Poel 16H51’41”

2) Pogacar +8”

3) van Aert +30”

4) Alaphilippe +48”

5) Lutsenko +1’21”

6) Latour +1’28”

7) Uran +1’29”

8) Vinegaard +1’43”

9) Carapaz 1’44”

10) Roglic 1’48”

19) Nibali 2’55”