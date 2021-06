Krejcikova, prima volta da sogno al Roland Garros! E domani può bissare nel doppio: Pavlyuchenkova stesa in 3 set

12 Giugno 2021 17:40

Barbora Krejcikova vince la finale femminile del Roland Garros: la tennista ceca batte in 3 set Anastasia Pavlyuchenkova. Domani punta al bis nel doppio

La prima volta non si scorda mai. Specie se arriva sulla magica terra del Roland Garros e sei poco più che un’outsider. La consueta incertezza del tabellone femminile regala una finale inedita, impronosticabile e tutto sommato godibile fra due giocatrici fuori dalla top 30. Da una parte Barbora Krejcikova, numero 33 al mondo, alla terza finale del 2021 dopo il ko a Dubai contro Muguruza e la vittoria a Strasburgo contro Cirstea. Dall’altra Anastasia Pavlyuchenkova, prima finalista russa di uno Slam dalla Sharapova a Melbourne 2015: 12 titoli in carriera per lei, ma prima finale Slam come la rivale.

Una prima volta che, sono le leggi dello sport, regala una gioia immensa ad una delle due giocatrici e una grande delusione all’altra. Dopo quasi 2 ore di match è Krejcikova ad esultare. La giovane tennista della Repubblica Ceca si è imposta sull’avversaria 6-1 / 2-6 / 6-4 ottenendo il primo successo Slam della sua carriera. Domani ha anche l’opportunità di bissare la vittoria nella finale del doppio femminile in cui, in coppia con Siniakova affronterà Swiatek (campionessa uscente in singolo) e Mattek Sands. Per Pavlyuchenkova il rimpianto, dopo 52 partecipazioni Slam, di aver fallito l’occasione di un’intera carriera. La russa ha lamentato un fastidio alla gamba, per il quale ha richiesto un medical timeout nel momento migliore del match (secondo set), riuscendo comunque a portare a termine la sfida.