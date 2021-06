Il Roland Garros del Djoker! Sotto 2 set conto Tsitsipas, Djokovic rimonta e vince: 19° Slam frutto di testa e talento

13 Giugno 2021 19:30

Novak Djokovic vince il Roland Garros 2021! Il campione serbo batte Tsitsipas in rimonta al termine di una pazzesca finale conclusa al 5° set

Dopo oltre 4 ore di finale, il sorriso sul Philippe Chatrier è quello del Djoker. Novak Djokovic vince il secondo Roland Garros della sua carriera, dopo quello del 2016. Al netto di 19 Slam vinti, arrivare solo a due titoli in quel di Parigi può sembrare una cosa da poco: nell’equazione aggiungete Rafael Nadal, autentico dominatore sulla terra rossa, monopolizzatore di Slam all’ombra di Parigi. Anche quest’edizione doveva essere la sua, ma in semifinale è stato eliminato proprio da Novak Djokovic. Il serbo ha giocato un torneo complicato, soffrendo contro Musetti e Berrettini, rischiando grosso con entrambi, salvo poi far valere lo status di numero 1 al mondo. Stesso copione visto contro Tsitsipas. Il giovane greco, numero 5 al mondo, si è preso i primi due set giocando un gran tennis: il primo lo ha guadagnato 6-8 al tie-break, il secondo è arrivato 2-6 con due break al primo e settimo game.

Ad un passo dal baratro Djokovic ha tirato fuori gli artigli. Terzo set vinto 6-3 con break capitalizzato alla 5ª occasione utile sul 3-1. Il punto della svolta probabilmente. Tsitsipas lamenta un fastidio al bacino/gluteo, Djokovic è galvanizzato e vuole la rimonta. Perentorio 4-0 in apertura di quarto set, concluso 6-2 al secondo match point utile. Tsitsipas finisce per arrabbiarsi. Decisivo il quinto set: break di Djokovic al terzo game, servizio quasi mai in discussione, secondo match point utile finalizzato sul 6-4. Sono 19° Slam, uno in meno della coppia Federer-Nadal. Una vittoria di testa, carattere e talento. Djokovic è il primo tennista nell’era Open a vincere 2 volte tutte le prove dello Slam.