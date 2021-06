Roland Garros, troppo Djokovic per Berrettini: semifinale extra-lusso contro Nadal

9 Giugno 2021 23:56

Novak Djokovic batte in 4 set Matteo Berrettini: il numero 1 al mondo affronterà Rafael Nadal in una semifinale imperdibile

Si conclude ai quarti di finale il cammino di Matteo Berrettini, numero 9 al mondo e primo italiano nella classifica mondiale maschile. Il tennista romani aveva difronte un avversario davvero ostico, contro il quale se l’è giocata senza paura. Ma contro Novak Djokovic non basta. Il campione serbo, numero 1 al mondo, si è imposto dopo 3 ore e 32 minuti di gioco. Ingiocabile nei primi due set, vinti 6-3 / 6-2, Djokovic ha perso il terzo set al tie-break (5-7). Berrettini ha acquisito fiducia sventando 3 palle break nel quarto set, fra le urla di frustrazione di Djokovic che alla quarta occasione utile però non si è lasciato sfuggire l’occasione per il 7-5 decisivo. In semifinale affronterà Rafael Nadal. Il campione maiorchino ha perso un set contro Schwartzman, ed è già un’impresa, vincendo l’incontro con un perentorio bagel al quarto set (6-3 / 4-6 / 6-4 / 6-0). Una semifinale che ha il sapore di una finale anticipata. Dall’altra parte del tabellone Tsitsipas e Zverev, i due giovani talenti che sognano di spodestare i due veterani nella finale di domenica.