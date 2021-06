Roland Garros, Nadal esagerato! Prova di forza contro Sinner: il giovane azzurro travolto con tanto di bagel

7 Giugno 2021 20:06

Rafael Nadal accede ai quarti di finale del Roland Garros: il tennista spagnolo supera l’italiano Jannik Sinner in 3 set, l’ultimo dei quali vinto 6-0

Con ancora negli occhi l’impresa sfiorata da Musetti contro Djokovic, gli appassionati di tennis italiani (e non) si apprestavano a gustarsi la sfida fra Rafael Nadal e Jannik Sinner, ennesimo match in cui un azzurro si è trovato ad affrontare uno dei Big-3. Dopo Musetti, anche Berrettini sarebbe dovuto scendere in campo contro Federer, ma a causa del ritiro dello svizzero ha passato il turno senza giocare. Tornando a Sinner, il giovane talento di San Candido ha pescato l’avversario peggiore sulla terra rossa del Roland Garros, quel Rafael Nadal che ormai è un monumento sportivo di Parigi al pari della Tour Eiffel. Dopo un primo set complicato, nel quale Sinner è passato avanti 4-5 perdendo poi due turni di battuta rivelatisi decisivi per il 7-5 conclusivo, il resto dell’incontro è stato in netta discesa per lo spagnolo. Nadal si è preso il secondo set partendo con perentorio 4-0 di vantaggio. Sinner ha provato a rientrare, strappando due servizi al maiorchino fino al 4-3, salvo poi essere controbreackato all’8° game e cedere definitivamente sul 6-3 finale. Terzo set senza storia, un bagel che sa di lezione per il giovane italiano che un domani potrà sicuramente dire la sua: oggi è ancora l’era di Nadal.