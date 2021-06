Roland Garros, decisa la finale maschile! Djokovic elimina a sorpresa Nadal: Tsitsipas fra Nole e il titolo

11 Giugno 2021 23:40

Novak Djokovic elimina a sorpresa il favorito Rafael Nadal: il serbo si gioca la finale del Roland Garros contro Tsitsipas vittorioso al 5° set su Zverev

Le semifinali maschili del Roland Garros regalano grandi emozioni. Il primo pass lo stacca Stefanos Tsitsipas dopo 3 ore e 40 minuti di battaglia contro Alexander Zverev. Il numero 5 al mondo vince i primi due set senza troppi problemi, entrambi con il punteggio di 3-6. Zverev sembra ormai sul punto di capitolare, ma riesce con orgoglio a riportare il match in parità vincendo i due set successivi con un doppio 6-4 / 6-4. Decisivo il quinto set nel quale Tsitsipas firma un break sul quarto game, Zverev salva 4 match point mantenendo il servizio del 3-5, ma capitola 3-6 nel game successivo.

Il greco in finale affronterà Novak Djokovic. Il campione serbo elimina il favorito numero 1, come ogni anno, Rafael Nadal. Scontro titanico fra i due, oltre 4 ore di match con set molto più lunghi e combattuti di quanto il punteggio finale possa far sembrare. Nadal si prende il primo set per 3-6 dopo 1 ora di gioco. Nole gli torna la cortesia con un 6-3 nel secondo parziale. Durissimo terzo set dalla durata di 1 ora e 38 minuti, deciso 7-4 al tie-break. Quato set che scivola via in ‘soli’ 41 minuti, 6-2 per Djokovic che galvanizzato dal vantaggio strappa 3 servizi allo spagnolo sul 2-2, 4-2 e nel 6-2 finale.