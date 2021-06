Risultati Roland Garros, Giorgi e Paolini out: tutte le azzurre fuori dal torneo! Pliskova ko al secondo turno

3 Giugno 2021 20:26

I risultati del secondo turno del Roland Garros femminile: Giorgi e Paolini out, fuori tutte le azzurre. Pliskova ko, bene Svitolina e Swiatek

Dopo i primi due turni del Roland Garros l’Italia è già senza azzurre nel tabellone. Dopo la sconfitta di Martina Trevisan di ieri, quest’oggi Camila Giorgi e Jasmine Paolini sono state sconfitte nei rispettivi match dei 32esimi di finale. La Giorgi, numero 80 al mondo, è stata sconfitta dalla russa Varvara Gracheva (88 WTA) in 2 ore e 13 minuti di gioco distribuite in 3 set conclusi con il punteggio di 7-5 / 1-6 / 6-2. Niente da fare per la Paolini che aveva difronte un’avversaria più tosta, la numero 18 al mondo Maria Sakkari: la tennista greca ha chiuso l’incontro in 69 minuti di gioco vincendo il match 6-2 / 6-3.

Sconfitta pesante per Karolina Pliskova che dopo la debacle di Roma chiude una mesta stagione sulla terra uscendo ai 32esimi di finale contro Sloane Stephens (59 WTA) in 2 set conclusi 5-7 / 1-6. Vittoria in scioltezza per Elina Svitolina che supera Ann Li con un netto 0-6 / 4-6, fa meglio la campionessa in carica Iga Swiatek che liquida Rebecca Peterson (60 WTA) in 62 minuti di gioco con un perentorio 1-6 / 1-6.