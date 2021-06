Risultati Roland Garros, Fognini al terzo turno: Zverev soffre ma vince, Tsitsipas sul velluto

2 Giugno 2021 22:28

Risultati Roland Garros, Fognini batte Fucsovics e vola al terzo turno: Zverev ha bisogno di due tie-break contro Safiullin, ok Tsitsipas

Fabio Fognini accede al terzo turno del Roland Garros. Il tennista di Arma di Taggia, numero 29 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics in 3 set. Per il ‘Fogna’ difficoltà solo nel primo set concluso 8-6 al tie-break dopo oltre un’ora di gioco. Più semplici i due set successivi nei quali Fognini ha lasciato all’avversario appena 3 game (6-1 / 6-2). Secondo turno complicato per Alexander Zverev: il tennista tedesco, numero 6 al mondo, ha avuto bisogno di 2 ore e 31 minuti per avere la meglio sul russo Roman Safiullin. Zverev si è imposto in 3 set, due dei quali vinti al tie-break 7-6 (7-4) / 6-3 / 7-6 (7-1). Incontro molto più semplice quello che Stefanos Tsitsipas ha risolto, nello stesso periodo di tempo, contro Pedro Martinez (103 WTA). Il tennista greco ha avuto la meglio sullo spagnolo in 3 set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-4 / 6-3.