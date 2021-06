Serie D girone I, i risultati dei recuperi e la nuova classifica: beffa San Luca

2 Giugno 2021 18:07

Sono appena terminati alcuni recuperi della 29ª e 30ª giornata nel girone I di Serie D: tutti i risultati e la nuova classifica

Tre recuperi si sono giocati nel girone I di Serie D nella giornata odierna, per recuperare dai vari rinvii causa Covid. In campo anche due reggine, San Luca e Cittanovese. I primi si fanno beffare in casa del Biancavilla e vengono raggiunti al quinto posto dal Dattilo, che che vince proprio a Cittanova. Il Santa Maria batte il Rende per 2-0. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

RECUPERI SERIE D GIRONE I

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO

ore 16:00

Giornata 29: Santa Maria Cilento-Rende 3-0

Giornata 30: Biancavilla-San Luca 3-2

Giornata 30: Cittanovese-Dattilo 0-1

DOMENICA 6 GIUGNO

ore 16:00

Giornata 30: Marina di Ragusa-Santa Maria Cilento

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO

ore 16:00

Giornata 31: Santa Maria Cilento-S. Agata

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 67 FC MESSINA 63 GELBISON 57 ACIREALE 53 SAN LUCA 51 DATTILO 51 ROTONDA 43 BIANCAVILLA 41 CASTROVILLARI 40 PATERNO’ 39 LICATA 39 SANTA MARIA 38 TROINA 36 CITTANOVESE 33 RENDE 31 SANT’AGATA 30 MARINA DI RAGUSA 24 ROCCELLA 19

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (32ª GIORNATA)

DOMENICA 13 GIUGNO

ore 16:00

Acireale-Dattilo

Biancavilla-Santa Maria Cilento

Cittanovese-San Luca

FC Messina-Castrovillari

Gelbison Cilento-Roccella

Licata-ACR Messina

Marina di Ragusa-Troina

Rotonda-Paternò

S. Agata-Rende