Pari Acr, l’Fc vince e va -2: si riapre tutto in Serie D tra le due Messina. I risultati e la classifica del girone I

13 Giugno 2021 18:01

Dopo due settimane di sosta forzata per permettere il recupero delle gare rinviate causa Covid, questo pomeriggio è tornata in campo la Serie D: i risultati del girone I

Tutto riaperto, a due giornate dal termine. Si è appena concluso il 32° turno del girone I di Serie D, in campo per intero dopo le due settimane di stop per permettere i recuperi delle sfide rinviate causa Covid. Le due Messina continuano a contendersi il primato, ma l’impressione è che tutto venga deciso sul filo di lana. Sì, perché l’Acr non va oltre il pari a Licata e vede adesso l’Fc alle calcagna, quest’ultimo vittorioso di misura contro il Castrovillari. La distanza tra le due compagini è ora di due punti. In vetta, facile successo della Gelbison contro il Roccella, mentre il San Luca vince il derby a Cittanova. Giallorossi ancora in piena lotta salvezza, dopo le vittorie di Marina di Ragusa e Sant’Agata. Di seguito il programma completo con tutti i risultati odierni, la classifica aggiornata e il prossimo turno, il penultimo, in scena mercoledì.

RISULTATI SERIE D GIRONE I

DOMENICA 13 GIUGNO

ore 16:00

Acireale-Dattilo 1-1

Biancavilla-Santa Maria Cilento 1-1

Cittanovese-San Luca 1-2

FC Messina-Castrovillari 2-1

Gelbison Cilento-Roccella 4-0

Licata-ACR Messina 1-1

Marina di Ragusa-Troina 1-0

Rotonda-Paternò 1-0

S. Agata-Rende 2-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 68 FC MESSINA 66 GELBISON 60 SAN LUCA 55 ACIREALE 54 DATTILO 52 ROTONDA 46 SANTA MARIA 42 BIANCAVILLA 42 CASTROVILLARI 40 LICATA 40 PATERNO’ 39 TROINA 36 CITTANOVESE 33 SANT’AGATA 33 RENDE 31 MARINA DI RAGUSA 30 ROCCELLA 19

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (33ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO

ore 16:00

ACR Messina-Marina di Ragusa

Dattilo-Gelbison Cilento

Licata-S. Agata

Paternò-FC Messina

Rende-Biancavilla

Roccella-Castrovillari

San Luca-Rotonda

Santa Maria Cilento-AS Acireale

Troina-Cittanovese