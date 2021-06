Euro 2021, risultati e classifica del Girone D: l’Inghilterra ruggisce, la Repubblica Ceca è… Schick

14 Giugno 2021 16:58

I risultati e la classifica del Girone D di Euro 2021: l’Inghilterra batte di misura la Croazia all’esordio a Wembley, la Repubblica Ceca stende la Scozia con due perle di Schick

Euro 2021 non smette di regalare spettacolo, anche nelle gare più insospettabili. Un Repubblica Ceca-Scozia, che sulla carta poteva sembrare una gara utile a conciliare l’abbiocco post pranzo, si è rivelata invece una gara scoppiettante e ricca di emozioni. La formazione est europea si è portata a casa i primi 3 punti del girone vincendo per 0-2 grazie ad una doppietta di Patrick Schick. Menzione particolare per la seconda rete, una giocata geniale da centrocampo che si candida ad essere il miglior gol del torneo. Repubblica Ceca in vetta al Girone D con gli stessi punti dell’Inghilterra, grande favorita della vigilia, frenata per circa un’ora dalla Croazia. La nazionale dei 3 Leoni è stata fermata prima da un palo colpito da Foden nei primi 45 minuti, poi nella ripresa si è sbloccata con Sterling trovando il gol partita.

Risultati Girone D

Inghilterra-Croazia 1-0 (57′ Sterling)

Scozia-Repubblica Ceca 0-2 (42′, 52′ Schick)

Classifica Girone D