Euro 2021, risultati e classifica del Girone D: passo indietro dell’Inghilterra, si decide tutto all’ultima giornata

18 Giugno 2021 22:59

Il Girone D resta più aperto che mai: l’Inghilterra fa un passo indietro e si ferma sullo 0-0 contro una Scozia granitica, parità anche fra Repubblica Ceca e Croazia

Scricchiolano le certezze dell’Inghilterra. Dopo il successo all’esordio contro la Croazia, in una gara ostica ma vinta grazie alle giocate dei singoli, gli inglesi sembrano aver fatto un passo indietro. Nella gara del secondo turno del Girone D di Euro 2021, giocata questa sera a Wembley contro la Scozia, per i ragazzi di Southgate è arrivato soltanto un pareggio a reti bianche. La ‘colpa’ è soprattutto di una Scozia a dir poco indomita, pronta a lottare su ogni pallone e con un pizzico di motivazione in più nel giocare da sfavorita contro una rivale storica. Un pari che sa di vittoria per Robertson e compagni.

Sapore diverso per l’Inghilterra che pur ritrovandosi a 4 punti, non raggiunge Italia e Belgio agli ottavi dopo 2 gare. Il pareggio fra Repubblica Ceca e Croazia nella sfida pomeridiana ha rimescolato le carte. Tutte e 4 le squadre possono sperare di passare il girone. con un pareggio all’ultima giornata nello scontro diretto, Inghilterra e Repubblica Ceca passerebbero il turno. In caso di vittoria della Scozia contro la Croazia, la Repubblica Ceca sarebbe al sicuro mentre l’Inghilterra, in caso di sconfitta contro i cechi, dovrebbe fare attenzione alla differenza reti. In caso di vittoria della Croazia contro la Scozia, l’Inghilterra non dovrebbe preoccuparsi di nulla, mentre sarebbe la Repubblica Ceca, in caso di sconfitta contro gli inglesi, a dover mettersi a contare i gol.

Risultati Girone D

Croazia-Repubblica Ceca 1-1 (37′ rig. Schick; 47′ Perisic)

Inghilterra-Scozia 0-0

Classifica Girone D