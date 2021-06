Euro 2021, risultati e classifica del Girone C: l’Olanda passa come prima, dietro è lotta a due

17 Giugno 2021 22:59

Olanda in crescita, 2-0 sull’Austria e pass per gli ottavi da prima del girone. L’Ucraina batte ed elimina la Macedonia del Nord

Per ora le big di Euro 2021 non steccano. L’Olanda, dopo un esordio incerto contro l’Ucraina (3-2 con gol vittoria nel finale), è apparsa in netta crescita nella seconda sfida del Girone C contro l’Austria. Va detto, austriaci meno intraprendenti e pericolosi, colpiti a freddo dal rigore di Depay e annichiliti definitivamente nella ripresa dalla rete di Dumfries. Un’Olanda senza dubbio più solida, con De Ligt ritrovato al centro della difesa, seppur non trascendentale, che stacca il pass per gli ottavi da prima in classifica. Alle sue spalle è ancora tutto da decidere: l’Ucraina supera 2-1 la Macedonia (eliminata) e si gioca il passaggio del turno contro l’Austria all’ultima giornata. Italia spettatrice interessata della sfida in caso di passaggio come prima del Girone A.

Risultati Girone C

Ucraina-Macedonia del Nord 2-1 (29′ Yarmolenko, 34′ Yaremchuck, 57′ Alioski)

Olanda-Austria 2-0 (11′ rig. Depay, 67′ Dumfries)

Classifica Girone C