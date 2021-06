Serie D, il San Luca si aggiudica un posto ai playoff: decisiva la vittoria sul Rotonda, i risultati della 33ª giornata

16 Giugno 2021 18:00

In Serie D si scende in campo per lo “spezzatino” infrasettimanale, a causa del rinvio di diverse partite per la positività al Coronavirus di un calciatore del Marina di Ragusa: i risultati della 33ª giornata del Girone I

Sembra non voler finire più il campionato di Serie D. A causa di un positivo al Covid-19 tra le fila del Marina di Ragusa, oltre la metà delle partite sono state rinviate per poter essere disputate in contemporanee. Tra queste posticipate le gare di Acr e Fc Messina. Nel pomeriggio comunque si segnala l’importante successo del San Luca che batte 2-0 il Rotonda e si garantisce matematicamente un posto ai playoff. Il quinto posto sarà una contesa all’ultima giornata tra Acireale e Dattilo. Di seguito i risultati della 33ª giornata del Girone I di Serie D, la classifica aggiornata e l’ultimo turno.

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO

ore 16:00

ACR Messina-Marina di Ragusa posticipata

Dattilo-Gelbison Cilento 0-1

Licata-Sant’Agata posticipata

Paternò-FC Messina posticipata

Rende-Biancavilla posticipata

Roccella-Castrovillari 1-1

San Luca-Rotonda 2-0

Santa Maria Cilento-AS Acireale 1-0

Troina-Cittanovese posticipata

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 68 FC MESSINA 66 GELBISON 63 SAN LUCA 58 ACIREALE 54 DATTILO 52 ROTONDA 46 SANTA MARIA CILENTO 45 BIANCAVILLA 42 CASTROVILLARI 41 LICATA 40 PATERNO’ 39 TROINA 36 CITTANOVESE 33 SANT’AGATA 33 RENDE 31 MARINA DI RAGUSA 30 ROCCELLA 20

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (34ª GIORNATA)

SABATO 19 GIUGNO

ore 16:00

Acireale-San Luca

Biancavilla-Troina

Castrovillari-Licata

Cittanovese-Santa Maria Cilento

Fc Messina-Roccella

Gelbison Cilento-Paternò

Marina di Ragusa-Rende

Rotonda-Dattiolo

Sant’Agata-Acr Messina