I risultati di WWE Hell in a Cell: Bobby Lashley difende la cintura, Rhea Ripley perde ma per squalifica

21 Giugno 2021 10:27

Emozioni e spettacolo a WWE Hell in a Cell, il risultato dei match: Bobby Lashley batte Drew McIntyre, Rhea Rupley perde contro Charlotte Flair ma per squalifica

Drew McIntyre ci mette anima e cuore, ma non riesce a riconquistare il WWE Championship all’interno della gabbia d’acciaio dell’Hell in a Cell. Gli assist di MVP sono fondamentali per il campione Bobby Lashley, che resta padrone di Raw nel Main Event nella storica struttura speciale. Tutto questo chiude Hell In A Cell, pay per view di giugno in casa WWE, svolto davanti al pubblico del WWE ThunderDome presente al Yuengling Center di Tampa, Florida.

Un bellissimo Hell In A Cell fra Bianca Belair e Bayley apre la serata e a vincere è ancora la campionessa, che si conferma SmackDown Women’s Champion. Vittoria fondamentale per Seth Rollins, che riscatta la sconfitta di WrestleMania e si porta sull’1-1 nella serie contro Cesaro. Vince anche Sami Zayn, che ottiene uno dei successi più importanti della sua carriera con il suo amico-nemico di sempre Kevin Owens.

Finale aperto fra Rhea Ripley e Charlotte Flair, nel match valido per il Raw Women’s Championship. L’australiana ha un eccesso di foga e si fa squalificare, mantenendo però il titolo di campionessa di Raw.

I risultati dei match di Hell in a Cell

Single Match – Kick Off

Vincitrice: Natalya vs Mandy Rose

SmackDown Women’s Championship – Hell In A Cell Match

Vincitrice: Bianca Belair vs Bayley

Single Match

Vincitore: Seth Rollins vs Cesaro

Single Match

Vincitrice: Alexa Bliss vs Shayna Baszler

Single Match

Vincitore: Sami Zayn vs Kevin Owens

Raw Women’s Championship

Vincitrice: Charlotte Flair vs Rhea Ripley per squalifica (ancora campionessa)

WWE Championship – Hell in a Cell Match

Vincitore: Bobby Lashley vs Drew McIntyre