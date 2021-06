Roland Garros, i risultati dei 16esimi maschili: spettacolo azzurro! Bene Nadal e Djokovic, soffre Federer

6 Giugno 2021 00:46

L’Italia porta tre azzurri agli ottavi del Roland Garros: bene Musetti, Sinner e Berrettini. Tutto facile per Nadal e Djokovic, soffre Federer

Il Roland Garros continua a tingersi d’azzurro. L’Italia porta ben 3 italiani agli ottavi dello Slam francese regalando spettacolo. Il primo incontro aveva un pass ‘assicurato’, il derby azzurro vinto da Musetti su Cecchinato (6-3 / 4-6 / 6-3 / 3-6). Nel secondo, il numero 19 ATP Jannik Sinner spazza via lo svedese Mikael Ymer 6-1 / 7-5 / 6-3. Soffre nel primo set, poi domina Matteo Berrettini contro l’ostico Kwon Soonwoo (91 ATP) che aveva già giustiziato Seppi. Il tennista romano, numero 9 al mondo, si impone 7-6 (8-6) / 6-3 / 6-4.

Tutto facile per Novak Djokovic e Rafael Nadal: il re del ranking maschile supera Berankis (93 ATP) in 94 minuti di gioco rifilandogli un perentorio 6-1 / 6-4 / 6-1; lo spagnolo, autentica leggenda sul rosso parigini (ha anche una statua al RG!) rifila un copia e incolla di 6-3 / 6-3 / 6-3 al britannico Norrie. Soffre invece Roger Federer, come sempre poco avvezzo alla terra rossa, specie dopo il lungo stop fra infortunio e operazione: lo svizzero ha vita dura contro il tedesco Koepfer fino alle 00:44, strappando il successo al quarto set 6-7 (5-7) / 7-6 (7-3) / 6-7 (4-7) / 5-7.