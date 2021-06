Roland Garros, i risultati dei 16esimi: eliminato Fognini, bene i big. Sabalenka out nel femminile

4 Giugno 2021 23:06

I risultati dei 16esimi di finale del Roland Garros: Fognini ko contro Delbonis, bene Zverev e Medvedev. Al femminile fuori Sabalenka, passa il turno Serena Williams

Il cammino di Fabio Fognini al Roland Garros si arresta nei 16esimi di finale. Il tennista italiano, capitato in una parte favorevole di tabellone, è stato sconfitto al terzo turno dall’argentino Federico Delbonis in 3 set 4-6 / 1-6 / 3-6. Servono poco più di 2 ore ad Alexander Zverev per liquidare il serbo Laslo Djere in 3 set vinti con il punteggio di 6-2 / 7-5 / 6-2. Fila tutto liscio sul Suzanne-Lenglen per Daniil Medvedev: il numero 2 del ranking maschile stende il gigante Reilly Opelka in 3 set (4-6 / 2-6 / 4-6).

Nel tabellone femminile, importante il ko di Aryna Sabalenka. La numero 4 al mondo si arrende ad una granitica Pavlyuchenkova (32 WTA) che in 1 ora e 37 minuti elimina la bielorussa con tanto di bagel finale (6-4 / 2-6 / 6-0). Vittoria senza grossi patemi per Serena Williams che supera 6-4 / 6-4 la connazionale Danielle Roe Collins (50 WTA).