Roland Garros, i risultati dei 16esimi WTA: avanti Swiatek e Kenin, eliminata Svitolina

5 Giugno 2021 18:27

I risultati dei match dei 16esimi del Roland Garros femminile: Swiatek liquida Kontaveit, Kenin batte Pegula al terzo set, Krejcikova elimina Svitolina

Il Roland Garros femminile entra nel vivo nel fine settimana. Continua l’emorragia di top 10, indice della consueta incertezza nel panorama WTA, con Elina Svitolina che si aggiunge al folto gruppo di eliminate di lusso. La tennista ucraina, numero 6 al mondo, si arrende a Barbora Krejcikova (33 WTA) in 1 ora e 41 minuti di match in cui la ceca domina l’incontro per 6-3 / 6-2. Sofia Kenin trema nel derby USA contro Jessica Pegula ma rimonta e vince l’incontro: la numero 5 al mondo, sotto 4-6 al primo set, vince i due successivi con il punteggio di 6-1 / 6-4. Qualche difficoltà anche per la campionessa in carica, la giovane polacca Iga Swiatek che dopo un duro primo set vinto al tie-break 6-7 (4-7) contro Anett Kontaveit si impone nel secondo con un netto bagel (0-6) senza lasciare scampo all’avversaria.