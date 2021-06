Roland Garros, i risultati degli ottavi: bene i big ATP, ma Federer si ritira! Nel femminile fuori Serena Williams

6 Giugno 2021 23:30

Vittorie per Tsitsipas, Medvedev e Zverev negli ottavi del Roland Garros, ma Roger Federer si ritira. Serena Williams ko nel tabellone femminile

Importanti novità nella domenica del Roland Garros. Il tabellone maschile perde uno dei suoi protagonisti principali. Roger Federer annuncia il ritiro a causa di alcuni problemi fisici e permette a Matteo Berrettini un comodo accesso ai quarti di finale. Il campione svizzero costretto ad alzare bandiera bianca a causa delle precarie condizioni fisiche dovute al lungo periodo di inattività fra operazioni e riabilitazione al ginocchio. Nessun problema invece per i big ATP in campo nel pomeriggio. Tsitsipas liquida in poco più di 2 ore Carreno Busta (12 ATP) con il punteggio di 6-3 / 6-2 / 7-5. Il secondo del ranking, Daniil Medvedev supera senza grandi difficoltà il cileno Cristian Garin (23 ATP) in 3 set conclusi con il punteggio di 2-6 / 1-6 / 5-7. Alexander Zverev non soffre la caratura dell’ex top 10 Nishikori (49 ATP) staccando il pass per i quarti con un comodo 6-4 / 6-1 / 6-1.

Eliminazione cocente invece nel tabellone femminile. L’incertezza nel panorama WTA si conferma anche al Roland Garros con un’altra top 10 ad abbandonare il torneo. La pluricampionessa Slam Serena Williams si arrende in 79 minuti di gioco a Elena Rybarikina (22 WTA) con il punteggio di 3-6 / 5-7.