Euro 2021, risultati e classifica del Girone F: Francia prima, la Germania si salva nel finale!

23 Giugno 2021 23:00

La Francia chiude al primo posto il Girone F, la Germania non va oltre il 2-2 con l’Ungheria ma passa come seconda, il Portogallo fra le migliori terze

Girone F come… follia. Il raggruppamento più divertente di Euro 2021 si è appena concluso regalando le ultime emozioni della fase a gironi del torneo. Tre big e una presunta squadra materasso che le ha fatte sudare incredibilmente. Passa prima la Francia, con 5 punti: la corazzata transalpina viene fermata sul 2-2 da Cristiano Ronaldo (doppio rigore) e raccoglie il secondo pareggio di fila dopo la gara con l’Ungheria. A proposito dei magiari: la squadra di Marco Rossi, anche lontana dalla Ferenc Puskas Arena, ha venduto cara la pelle facendo venire i brividi alla Germania costretta a rimontare per due volte e a giocare per difendere il 2-2 finale. I tedeschi si qualificano per il rotto della cuffia, come seconda squadra davanti al Portogallo che, con gli stessi punti ma dietro a causa dello scontro diretto perso 2-4, passa fra le migliori terze. Ungheria eliminata fra gli applausi di tutto il calcio europeo.

Risultati Girone F

Germania-Ungheria 2-2 (11’ Szalai; 66’ Havertz; 68’ Schafer; 84’ Goretzka)

Portogallo-Francia 2-2 (31’ rig., 60’ rig. Cristiano Ronaldo; rig. 45’+2, 47’ Benzema;)

Classifica Girone F