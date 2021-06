Euro 2021, risultati e classifica del Girone D: ‘Sterling ovation’ per l’Inghilterra, festeggiano anche Croazia e Repubblica Ceca

22 Giugno 2021 22:52

L’Inghilterra supera la Repubblica Ceca e si prende il primo posto nel Girone D di Euro 2021. La Croazia travolge la Scozia e passa seconda. Festeggiano anche i cechi, già sicuri di essere fra le migliori terze

“Sterling ovation“, il pubblico di Wembley è tutto per lui. Non potrebbe essere altrimenti visto che Raheem Sterling è l’unico marcatore dell’Inghilterra a Euro 2021. Due reti segnati dalla nazionale dei 3 Leoni, mai apparsa realmente brillante secondo le aspettative, entrambe a firma dell’esterno del Manchester City. Sono comunque 7 i punti raccolti dall’Inghilterra che supera il Girone D da prima in classifica e aspetta la sua avversaria dal Girone F, quello di Francia, Germania e Portogallo, per un ottavo di finale di fuoco. Lo 0-1 di questa sera non dispiace troppo alla Repubblica Ceca, già sicura di essere fra le migliori terze. Al secondo posto passa la Croazia che, dopo due partite complicate, vince la prima gara di Euro 2021 travolgendo 3-1 la Scozia.

Risultati Girone D

Croazia-Scozia 3-1 (17’ Vlasic; 42’ McGregor; 62’ Modric; 77’ Perisic)

Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1 (12’ Sterling)

Classifica Girone D