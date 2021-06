“Experience – Pescatori al Bar”, eccellenza e forte appartenenza al territorio: sbarca a Reggio Calabria il lussuoso ristorante di pesce

11 Giugno 2021 11:37

Nel cuore di Reggio Calabria sbarca il nuovo ristorante di pesce “Experience – Pescatori al Bar”, contraddistinto dall’eleganza, dalla qualità e dalla forte appartenenza al territorio

Eleganza, qualità, forte appartenenza al territorio. Sono i tre elementi essenziali per un ristorante di pesce di successo, in una città di mare come Reggio Calabria. Lo sanno bene Giampiero Giarmoleo e Agostino Crucitti, i proprietari di “Experience – Pescatori al Bar”, il nuovo locale inaugurato vicino al centralissimo Duomo, in via Tommaso Campanella, accanto a “Etto – Unità di cucina”, ristorante di carne sempre di loro proprietà. E non è un caso che i due locali siano proprio contraddistinti da tanti punti in comune, a partire dallo Chef, Domenico Vuturo. A farla da padrone, però, è soprattutto la scelta dei prodotti da servire alla clientela, prodotti buoni, freschi e tipici del luogo. Questo grazie al forte e duraturo legame con flotte di pescatori locali, che forniscono direttamente il ristorante. Da qui, infatti, la scelta sul nome “Experience – Pescatori al Bar”, un segno identificativo che dice già tutto.

Eleganza, qualità e forte appartenenza al territorio, dicevamo. Perché alla base dell’idea dei due giovani imprenditori reggini c’è quella di abbinare il gusto del design al gusto del cibo. Quindi, il gusto del bello in generale, in ogni sua essenza. Il lusso degli interni, affascinanti, moderni, innovativi, accoglienti – e sapientemente curati dall’architetto Fabio Latella – a cui si lega una selezione sul pesce non banale. Niente prodotti surgelati, ma solo roba fresca, locale e appena pescata, dal gambero rosso alle ricciole passando per i caponi. Il menù, infatti, riesce ad amalgamare bene la scelta innovativa dei prodotti, ma anche quella tradizionale. Con una particolarità: il sushi. Anche qui, non il “sushi classico”, così come lo conosciamo, ma “sushi di mare”: più pesce che riso, all’interno di quella che è la nuova visione con cui vedere questo piatto tipico e uscendo fuori da canoni scontati, puntando su quell’esclusività e quell’eccellenza che sta alla base del loro successo.

La grande enoteca è un altro tra i punti di forza del ristorante, che anche da questo punto di vista cerca di distinguersi dalla massa tra la spaziosa cantina di vini e la raffinata qualità di cocktail. La voglia di cambiare, di innovare, di eccellere, di esaltare il bello in ogni sua forma e la qualità in ogni settore ha spinto Giampiero e Agostino a creare dunque questo nuovo locale, stimolati anche dall’assenza di un vero e proprio ristorante esclusivo di pesce al centro di Reggio Calabria e che puntasse su canoni di altissimo livello. Una strategia coraggiosa ma efficace, che già premia i due imprenditori, proprietari – oltre che di “Etto” – anche della “Masseria degli Aranci”, nonché gestori della mensa del Consiglio Regionale.

Locali che vanno già alla grande, così come lo stesso “Experience”, che ha aperto alla clientela da un po’ eppure è riuscito sin da subito a riscuotere molto successo. Da qui la possibilità di prenotare, per non perdere l’occasione di gustarsi del buon pesce. Anche in virtù delle consuete normative anti-Covid, sarebbe infatti consigliabile chiamare al numero 0965 922408 per scegliere il proprio tavolo all’interno di un ristornate suggestivo e accogliente, situato esattamente in Via Tommaso Campanella, 57. Ulteriori informazioni dai riferimenti social Facebook e Instagram.

Articolo Pubbliredazionale