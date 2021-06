“Riqualificazione A20”: terminano venerdì i lavori per il nuovo asfalto dello svincolo di Rometta

15 Giugno 2021 10:09

Sono iniziate ieri mattina alle 9.00 le operazioni di scarificazione e asfalto sullo svincolo di Rometta

Sono iniziate ieri mattina alle 9.00 le operazioni di scarificazione e asfalto sullo svincolo di Rometta. I lavori al momento stanno interessando le rampe di uscita dall’autostrada A20 verso Rometta e pertanto, sino alle ore 24.00 del 16 giugno, ne è stata disposta la chiusura sia per i veicoli provenienti da Messina, che da Palermo. I lavori di rifacimento del tappetino autostradale si sposteranno poi sul lato opposto e, dalle ore 9.00 di giorno 16 sino alle ore 24.00 del 18 giugno, verranno invece chiuse le rampe di entrata in autostrada, sia per i veicoli diretti verso Messina, che verso Palermo.