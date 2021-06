9 Giugno 2021 09:01

Riforma fisco, Nannicini (PD): “la flat tax si vede solo in campagna elettorale, anche chi la proponeva ha un po’ ammainato questa bandiera”

Tommaso Nannicini, senatore del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla riforma fiscale. “La riforma del fisco è una delle riforme che da qui a fine legislatura devono essere messe in cantiere per dare slancio agli investimenti del Pnrr, il punto di partenza deve essere la progressività del fisco, portando a questa progressività anche alcuni redditi che sfuggono. Adesso c’è troppa iniquità orizzontale, persone che hanno gli stessi redditi ma pagano aliquote diverse. Ovviamente il nostro modello è alternativo a quello della flat tax, che però si vede solo in campagna elettorale, vedo che anche chi la proponeva ha un po’ ammainato questa bandiera. Tassa di successione? La proposta del PD è giusta, dobbiamo tornare ad investire sulla voglia di mettersi in gioco delle nuove generazioni, la farei in una riforma complessiva del fisco. C’è molto da fare anche nel rapporto tra fisco e contribuente, abbiamo uno statuto del contribuente che spesso rimane solo sulla carta. Inoltre, la riforma del fisco ha bisogno di risorse finanziarie, per diminuire il carico sui redditi medio-bassi, le riforme a costo zero esistono solo negli editoriali di noi economisti”.

Sul cashback “Qualche dubbio c’è. Dobbiamo incentivare i pagamenti elettronici e la moneta elettronica, rendendoli più semplici, non con incentivi di cui poi non si va effettivamente a valutare gli effetti”.